Gabriele Muccino e il windsurf nel mare di Mondello tra una ripresa e l'altra

Una tavola e via, «per navigare in questo splendido mare». Gabriele Muccino non ha resistito al richiamo del windsurf, sport che lui pratica da anni, e ha cavalcato le onde di Mondello per salutare Palermo, dove ha passato le ultime settimane per girare il suo ultimo film, «Here Now».

Un video dell'Albaria, girato con un drone, riprende il regista de «L'ultimo bacio» e «Sette anime» nel mare palermitano, navigando e prendendosi del tempo per se stesso, «Take Five», come la musica di Dave Brubeck e Paul Desmond, tra una ripresa e l'altra della sua pellicola che vede il capoluogo siciliano grande protagonista.