Monreale in lacrime per la morte del musicista Carmelo Lo Bue: «Ora suonerai la tua tromba lassù»

E' morto a 57 anni Carmelo Lo Bue, storico trombonista e maestro di banda musicale monrealese. Una notizia che ha fortemente sconvolto tutta la comunità, dove Lo Bue era molto conosciuto per la sua grande passione musicale. In tantissimi lo ricordano per le sue grandi doti che gli avevano permesso di fare parte di varie bande musicali di Palermo, dove aveva partecipato a decine di manifestazioni religiose e non solo.

Il 57enne faceva parte della confraternita del Santissimo Crocifisso, che sui social lo ricorda con grandi parole d'affetto: «È venuto a mancare un nostro caro confrate. La sua morte improvvisa lascia un grande vuoto all’interno della confraternita, tra i familiari e gli amici. Sentite condoglianze alla famiglia, vi siamo vicini con la preghiera. Rip Carmelo, rimarrai sempre nei nostri cuori». E ancora: «Circondati dalla commozione e dalla profonda tristezza che giunge nei nostri cuori, l'associazione Corpo Bandistico "I Fiati della Normanna" si unisce alla famiglia Lo Bue per le più sentite e sincere condoglianze ad una persona e grande musicista donando tanto al mondo della musica e in particolare nella famosissima associazione monrealese Guglielmo II. Per il giorno dei funerali, l'associazione invita tutti i nostri colleghi musicisti e chiunque desideri unirsi, per rendere omaggio e dare l'ultimo saluto al nostro caro amico».

«Ci ha lasciato un grande musicante - scrive Giuseppe -. Grazie di cuore Carmelo per avermi trasmesso l'amore della banda musicale. Ora farai musica da lassù». L'ultimo saluto si terrà venerdì 3 novembre, alle 15, nella chiesa della Collegiata a Monreale.