Federalberghi Palermo: «Positiva l'attenzione del magnate giapponese ai teatri e alla città»

Da Federalberghi Palermo arrivano i complimenti alle istituzioni per l'organizzazione di un evento internazionale e di grande risonanza come il compleanno del magnate giapponese che sta portando nel capoluogo siciliano un indotto economico non indifferente.

«Siamo felici che l’attenzione internazionale da parte del milionario giapponese Kaoru Nakajima sia ricaduta su Palermo, con un grande evento che coinvolge la città e i teatri» dice Nicola Farruggio, presidente di Federalberghi Palermo, alla notizia di questi giorni della convention palermitana che vedrà in città 1.500 invitati da tutta Europa dal magnate giapponese.

«Ci complimentiamo con le istituzioni culturali della città - continua Farruggio - che si sono aperte anche a questa tipologia di eventi, in modo da far godere del patrimonio artistico culturale, come già avviene peraltro in diverse destinazioni internazionali. L’esempio, in questi ultimi anni, l’ha già dato il Google Camp che si svolge in Sicilia, in provincia di Agrigento. Ci auguriamo di ospitare ulteriori eventi di maggiore livello qualitativo come questo che possano portare economie diffuse sul territorio».