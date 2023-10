Palermo, i preparativi per la festa del magnate Nakajima: lavori al Politeama

Sono iniziate a Palermo le operazioni di montaggio del sovrapalco che ricoprirà le poltrone della platea per la festa del magnate Kaoru Nakajima. Il teatro affittato per 7 giorni, di cui sei serviranno per montare scenografia e palco per la cena spettacolo che si terrà domenica 5 novembre, è stato concesso gratuitamente dall’Amministrazione comunale a guida Leoluca Orlando (non è un errore: la concessione fu data proprio dall'ex sindaco prima dell'elezioni di Roberto Lagalla, attuale primo cittadino) per quattro giorni e la Foss, fondazione che gestisce il teatro di piazza Ruggero Settimo, incasserà invece un cachet per l’affitto di ulteriori tre giornate necessarie ai servizi, di 35.700 euro (+ iva), di cui 18.200 per la cessione del teatro (comprensivi della penale maturata perché l’evento, spostato dal 2022 al 2023) e altri 17.500 per l'esibizione di un ensemble della Sinfonica (da 16 a 20 elementi) durante il Gala.

Festa che sarà anticipata da un evento che nel pomeriggio coinvolgerà anche il teatro Massimo, dove si esibiranno artisti di fama universale portati dal noto produttore Jimmy Pallas, organizzatore dell’istrionica festa di compleanno, che nel suo parterre di artisti annovera nomi tra cui Elton John, Eric Clapton, Celine Dion, Sting, AC/CD, Lenny Kravitz. Tra questi, dunque, potrebbero celarsi gli artisti che raggiungeranno Palermo per esibirsi davanti agli oltre mille invitati del miliardario giapponese, che ha affittato per sé Villa Igiea dal 3 al 5 novembre.

Il resto degli invitati sono sparsi per gli hotel del centro storico, su input di Federalberghi. Kaoru Nakajima è originario di Tokyo e dopo una breve ma ottima carriera come scrittore di canzoni, si è lanciato nel 1982 nel business del marketing piramidale (una forma di vendita diretta dove i venditori vendono i prodotti direttamente ai consumatori e li incoraggiano a procacciare nuovi venditori) entrando nella società Amway Japan. Da quel momento inizia la scalata miliardaria dell’imprenditore, che oggi ha fondato altre due aziende, la Heckel e la Top4, arrivando ad avere ben 750 mila distributori in tutto il mondo.