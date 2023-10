Gerard Butler in un locale a Palermo, niente selfie ma tanti sorrisi

Da Can Yaman a Gerard Butler. Da anni Palermo è meta di registi e produzioni, che hanno portato nell’Isola e a Palermo attori e personalità che fino a poco tempo fa potevano essere idolatrati soltanto attraverso gli schermi televisivi. Ora, invece, in una calda domenica di ottobre può capitare di incontrare in un noto e frequentatissimo locale del centro storico attiri del calibro di Gerard Butler, comodamente seduti e intenti a godersi un drink e la città.

Una presenza che ha fatto rimanere a bocca aperta i presenti, che timidamente hanno provato ad avvicinarsi al tavolo dell’attore inglese: niente selfie, ma sorrisi, un piacevole scambio di parole e saluti per chi gli si è avvicinato: «Mi piace molto Palermo - ha detto l’attore a Giada Di Franco, una ragazza con cui ha chiacchierato qualche minuto, presentandole anche la compagna - è la prima sera che esco e la sto amando. È bellissima».

Butler è in città per il nuovo film di Julian Schnabel “La mano di Dante”: una storia rocambolesca, che intreccia la vita di un critico letterario con quella del sommo poeta ma che sopratutto porta a Palermo attori del calibro di Oscar Isaac e Jason Momoa. Le riprese dureranno fino al 26 ottobre, poi il cast si sposterà a Roma e Firenze.

La mano di Dante è basato sull’omonimo romanzo di Nick Tosches, uscito nel 2002. La trama segue due linee narrative parallele: nel presente, al mercato nero di New York, salta fuori il manoscritto originale della Divina Commedia. Il critico letterario Nick viene contattato per verificare che si tratti della copia autentica. Tuttavia a cercarlo non sono colleghi intellettuali, bensì persone legate alla mafia. Davanti all’oggetto dal valore inestimabile, viene travolto da un impeto di coraggio e follia. Dunque, sfida la mafia e ruba il manoscritto. Per lui si spalancano le porte di un percorso che ricorda quello di Dante dall’inferno al paradiso. Ad accompagnarlo in questo cammino tortuoso c’è Giulietta, la sua Beatrice.

Nel passato, Dante è sposato con Gemma, ma il matrimonio è al capolinea. Si sente intrappolato e fugge in Sicilia. Una volta giunto sull’isola, crea la sua opera più grande e ripensa al suo amore perduto, Beatrice. Il ruolo del Sommo Poeta è affidato a Oscar Isaac, mentre i ruoli di Gerard Butler e Jason Momoa non sono stati svelati. Il cast vede anche la presenza di Gal Godot. L’attrice israeliana sarebbe stata scelta per interpretare Giulietta.