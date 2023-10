Palermo, ciak si gira: a Palazzo dei Normanni c'è Gerard Butler per La mano di Dante

Palazzo dei Normanni si trasforma in un set cinematografico per le riprese del film La mano di Dante, nuova opera di Julian Schnabel che in queste settimane ha portato a Palermo e in provincia attori del calibro di Oscar Isaac, Jason Momoa e Gerard Butler. Quest'ultimo, già avvistato in varie zone della città da fan e ammiratori e poche sere fa immortalato in un locale, è stato impegnato nelle riprese al Palazzo Reale, non passando inosservato. Tra le tappe della produzione, anche la baia di San Cataldo a Terrasini. Le riprese dureranno fino al 26 ottobre, poi il cast si sposterà a Roma e a Firenze.

Il film nasce dall'omonimo romanzo di Nick Tosches, pubblicato nel 2002. La trama segue due linee narrative parallele: nel presente, al mercato nero di New York, salta fuori il manoscritto originale della Divina Commedia. Il critico letterario Nick viene contattato per verificare che si tratti della copia autentica, ma a cercarlo non sono colleghi intellettuali, bensì persone legate alla mafia. Davanti all’oggetto dal valore inestimabile, viene travolto da un impeto di coraggio e follia. Dunque, sfida la mafia e ruba il manoscritto. Per lui si spalancano le porte di un percorso che ricorda quello di Dante dall’inferno al paradiso. Ad accompagnarlo in questo cammino tortuoso non può mancare una donna. Giulietta sarà la sua Beatrice.