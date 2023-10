Can Yaman a Palermo getta via il cellulare di un fan, il video virale sui social

Il video di Can Yaman che getta via il cellulare di un fan a Palermo ha immediatamente fatto il giro dei social, e non sono mancate le reazioni negative verso l'attore turco, in città per girare la seconda stagione di "Viola come il mare", insieme all'attrice siciliana Francesca Chillemi.

Nel video si vede Yaman evidentemente stizzito da una richiesta di foto da parte di un fan, tanto da prendere il telefono dell'uomo, che pare stesse lì per accontentare la figlia, mentre era in auto e poi gettarlo via. Il filmato è diventato virale sui social, dove gira ormai da ieri, con commenti non certo gentili nei confronti dell'attore.

L'ex fidanzato di Diletta Leotta è arrivato a Palermo domenica, accolto da decine di fan che tra applausi, abbracci e baci hanno immortalato la sua presenza all'aeroporto Falcone-Borsellino con selfie e foto che in pochi minuti hanno fatto il giro dei social.

Già sul set delle prime puntate della fiction aveva dichiarato di amare l'Isola, di sentirsi a casa perché ogni volta viene accolto come in una grande famiglia. I suoi ammiratori non lo perdono di vista: già nei giorni scorsi è stato immortalato a Trapani, dove sono state girate le prime scene e, anche di sera, si è concesso ai fan firmando decine di autografi.

Dunque, perchè questa reazione? Qualcuno insinua sui social che, gesto imperdonabile a parte, in moltissimi sarebbero stati insistenti, troppo insistenti, con Yaman nel corso dei giorni e che l'attore abbia umanamente perso la testa, reagendo in quel modo.