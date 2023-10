Palermo, ciak si gira: partono le riprese di Viola come il mare-2, strade chiuse e divieti

Reduci del grande successo della prima stagione di Viola come il mare, Can Yaman e Francesca Chillemi sono tornati in Sicilia per le nuove riprese di una delle serie tv più attese. L'attore turco è arrivato a Palermo domenica, accolto da decine di fan che tra applausi, abbracci e baci hanno immortalato la sua presenza all'aeroporto Falcone-Borsellino con selfie e foto che in pochi minuti hanno fatto il giro dei social. Già sul set delle prime puntate della fiction aveva dichiarato di amare l'Isola, di sentirsi a casa perché ogni volta viene accolto come in una grande famiglia. I suoi ammiratori non lo perdono di vista: già nei giorni scorsi è stato immortalato a Trapani, dove sono state girate le prime scene e, anche di sera, si è concesso ai fan firmando decine di autografi. In Viola come il mare, ispirata al libro "Conosci l'estate?" di Simona Tanzini, Can Yaman è l'ispettore capo di polizia Francesco Demir: da mesi il pubblico attendeva il primo ciak della seconda stagione, le cui riprese sono partite a Roma già a luglio

A rassicurare i fan, però, era gà stata Francesca Chillemi, che in primavera aveva annunciato che la fiction avrebbe avuto a breve un seguito. L'ex Miss Italia interpreta la giornalista affetta da sinestesia Viola Vitale. Una donna che non si perde mai d'animo, coraggiosa e tenace. L'attrice in questi giorni sta documentando sui social l'avvio delle riprese nella sua Sicilia: felice e sorridente, è carica per dare vita al suo personaggio, tra i più amati della scorsa stagione televisiva. Durante le riprese varie zone della città, da quella della stazione centrale e fino a Mondello, saranno chiuse al traffico. Saranno anche in vigore dei divieti di sosta temporanei, con orari consultabili nell'ordinanza pubblicata sul sito del Comune di Palermo, nel periodo compreso tra il 15 ottobre e l'11 novembre.

Si tratta di piazza Tonnara; via dell'Arenella; scalo dell'Arenella, discesa Tonnara; piazza Bordonaro; via Bordonaro; via Matteo Bonello; piazza Sett' Angeli; corso Vittorio Emanuele; varco di Porta Nuova; via Simone di Bologna; vicolo Brugnò; via Livorno; via Cagliari; piazza Teatro Santa Cecilia; piazza Sant'Anna; via Dello Spasimo; piazza Carlo Maria Ventimiglia; via Santa Teresa; via Nicolò Gerbasi; piazzetta dei Bianchi; vicolo del Crocifisso; via Savona; vicolo Tramonte; via della Pace; via Filippo Evola; via Carmelo Pardi; via Carmelo Rao; largo Michele Gerbasi; piazza Baronio Manfredi; via Antonio Mongitore; via Giovanni Di Cristina; via Andrea Vassallo; piazza San Francesco Saverio; via San Francesco Saverio; via del Ritiro San Pietro; piazza del Ritiro San Pietro; via Giovanni Grasso; via Michele Schiavo; via Giovanni Verga; via Michele Del Giudice; via Albergheria; via Tina Di Lorenzo; via Flavio Andò; via Luigi Siciliano Villanueva; via Diego Orlando; Via Nicolò Turrisi; via Mura di Porta Carini; piazzola spartitraffico tra via Salesio Balsano e via Volturno; via Volturno; Via Salesio Balsano; via Carlotta Orlando; piazza Vittorio Emanuele Orlando; via Giovan Battista Pagano; via Enrico Albanese; via Pier Delle Vigne; piazzetta Della Pace; via Archimede; via Archirafi; via Magione; via Carlo Botta; via Carlo Rao; via Gaetano Filangeri; via Castrofilippo; piazza della Vittoria; via Dei Benedettini, piazza Giuseppe Verdi; via Teti; viale Regina Elena; via Circe; via Palinuro; piazzale Giove; viale dei Pioppi; piazza Del Parlamento: via Incoronazione; belvedere di Monte Pellegrino; via Padre Giordano Cascini; via Pietro Bonanno; via Roma; via Maqueda; Discesa dei Giudici; piazza Pretoria; piazza Bellini; Quattro Canti; discesa dei Musici; via degli Schioppettieri; via Milano; via Torino; piazza Santo Spirito; via Butera; via Mura Della Lupa; Foro Italico; piazzale dei Matrimoni; viale Margherita di Savoia.