A Monreale è morta Anna Termini, titolare di un negozio di alta moda con la passione delle moto

Monreale a lutto per la morte di Anna Termini, titolare del negozio di abbigliamento e stoffe Alta Moda di piazzetta Vaglica. Aveva 79 anni e da quattro mesi era gravemente malata. Le sue condizioni di salute erano peggiorate a giugno, poi un lieve miglioramento, ma da qualche giorno la signora stava molto male. Stanotte il decesso. Ad annunciarlo è stato il figlio, attraverso i social: "Ciao mamma - ha scritto su Facebook, pubblicando due foto della commerciante -, dopo quattro mesi di lotta con la Nera Signora il tuo cuore si è fermato. Fai buon viaggio e salutami papà"

Anna Termini per oltre sessant'anni aveva gestito la sua attività commerciale e, in passato, si era anche impegnata nello sport, gestendo, per molti anni, lo storico “MotoClub Monreale” di piazza Fedele, al fianco del figlio Totò Modica, pluricampione di enduro. È stata anche nominata delegato provinciale della Federazione motociclistica e rappresentante della sezione femminile.

Diffusa la notizia del decesso, in tanti hanno voluto ricordare Anna Termini e stringersi attorno alla famiglia, dedicando un pensiero sui social. "Quanti bei ricordi con tutti voi! Una grande donna e una madre speciale. Ti siamo vicini, condoglianze", ha scritto Maria Teresa Menichetti. "Ciao zia, piango te e rimpiango la serenità e spensieratezza dei giorni passati insieme, irripetibili, ricordi bellissimi che mi porterò sempre nel cuore", ha scritto il nipote Roberto Gulì. E ancora, Roberto Riolo: "Signora Anna, noooo!... una donna appassionata di Enduro che non dimenticheremo mai".

I funerali, nella chiesa di Santa Teresa a Monreale.

Nella foto Anna Termini e il figlio Totò Modica