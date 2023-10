Si schiudono le uova delle tartarughe marine a Isola delle Femmine - IL VIDEO

Evento insolito oggi nella spiaggia di Isola delle Femmine, nel Palermitano. Alcuni passanti, che di solito frequentano l'arenile nelle prime ore del mattino, hanno segnalato alla sala operativa della Capitaneria di porto di Palermo la schiusa di uova di tartaruga caretta caretta. Lo rende noto la stessa Capitaneria di Porto, sottolineando come si tratti di «un evento rarissimo per la località, frequentata da bagnanti nel corso della stagione estiva proprio in corrispondenza dei periodi di deposizione delle uova, da giugno ad agosto».

La spiaggia di Isola delle Femmine si trova appena fuori dal limite ovest dell’Area marina protetta di Capo Gallo-Isola delle Femmine, che coincide anche con la zona speciale di conservazione (Zsc). «L’evento di oggi - afferma la nota - testimonia l’ottimo stato di salute delle acque marine della zona e della sua biodiversità».

Apprezzamento da parte del sindaco di Isola delle Femmine Orazio Nevoloso, che ha espresso «gratitudine nei confronti della Capitaneria di porto di Palermo per i risultati conseguiti nella gestione diretta dell’Area marina protetta e per la quotidiana attività di controllo delle coste e delle acque di giurisdizione e per il rispetto delle norme a sua tutela, che rappresentano un valore per il proprio territorio sotto il profilo naturalistico e per i benefici in termini economico-sociali».