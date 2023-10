Domenica Favorita da record, in migliaia nel parco di Palermo per la prima giornata di festa

La risposta dei palermitani alla prima giornata de La Domenica Favorita è da record. Migliaia le famiglie che hanno approfittato di questa prima giornata tra visite guidate, giochi per bambini, concerti, laboratori, attività culturali e sociali all’aria aperta.

Una vera e propria invasione positiva, che dimostra la fame di spazi e parchi delle famiglie spesso costrette a gite fuori porta. La manifestazione punta i riflettori sul parco urbano più grande d’Europa e le sue bellezze naturali e artistiche: centinaia i bambini, i ragazzi e gli adulti protagonisti di una vera e propria immersione nella natura con i Rangers della riserva, mentre la Palazzina Cinese accoglieva i curiosi, così come Villa Niscemi, che ha ospitato all’interno dei suoi giardini dei mini villaggi.

Intere aree dedicate ai bambini, che hanno partecipato a laboratori di pittura e alla salute, dove l’Asp ha messo a disposizione i suoi ambulatori su 4 ruote, offrendo la possibilità a migliaia di palermitani di poter effettuare visite di screening gratuite.

A catturare l’attenzione lungo i viali i concerti della Massimo kids orchestra del Teatro Massimo e la fanfara dei bersaglieri, che hanno rallegrato per tutta la mattina le passeggiate.

«La città si incontra e si riunisce - ha detto entusiasta il sindaco Roberto Lagalla, che ha seguito per quasi tutta la mattinata lo svolgersi delle attività -. Mi auguro che sempre di più si possa essere consapevoli dei propri diritti ma anche dei propri doveri, stringendo un patto di alleanza e non di competizione con l’amministrazione comunale. Questo è il senso che abbiamo voluto dare a questa manifestazione e alla linea di governo che oggi si prepara a utilizzare risorse che abbiamo liberato fornendo risposte dovute ai nostri cittadini».

Lagalla si è poi soffermato sulla riapertura della Città dei Ragazzi: «Fa parte di questo habitat - ha sottolineato -, dopo una pulizia importante dell’area abbiamo sperimentato un partenariato pubblico-privato. Adesso tocca alla Favorita, che non può limitarsi ad essere una strada di collegamento tra Palermo e Mondello».

Insomma, l’attenzione della manifestazione verso il parco della Favorita e le sue bellezze funziona e indica la strada da intraprendere: «Noi crediamo che il miglior modo per valorizzare un bene sia quello di conoscerlo - ha sottolineato Marco Lampadina, co-organizzatore della manifestazione insieme a Fabio Corsini - e partiamo proprio da coloro che saranno i genitori di domani: i bambini svolgono tantissime attività e nel frattempo conoscono il loro patrimonio. Questa manifestazione sta dimostrando ancora una volta che le persone non aspettano altro che passare una giornata in armonia con la natura e nel parco della loro città».