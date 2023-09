A Palermo torna «La Domenica Favorita» e va oltre i confini della città: date e appuntamenti

Quattro domeniche di sport, giochi per bambini, concerti, laboratori, attività culturali e sociali all’aria aperta. Quattro appuntamenti, che per la prima volta porteranno il modello «La Domenica Favorita», arrivata alla sua quinta edizione presentata oggi al museo Pitrè, fuori dai confini cittadini. Ad abbracciare la manifestazione, infatti, saranno anche le località di Piano Battaglia e Bosco della Ficuzza.

Gli appuntamenti, di cui il Giornale di Sicilia, gds,it, Tgs e Rgs sono media partner, cominceranno domenica 1 ottobre al Parco della Favorita. A seguire domenica 15 ottobre la kermesse sportivo culturale si sposterà a Piano Battaglia, il terzo, il 29 ottobre alla Real Casina di Caccia nella località della Ficuzza (Corleone); l’ultimo, il 5 novembre, nuovamente al Parco della Favorita.

Il polmone verde della città che anche quest’anno ospiterà i mercoledì didattici per fare conoscere il Parco alle scuole medie e superiori: saranno tantissime le attività ludiche e sportive per i più piccoli tra cui l’arrampicata su una struttura artificiale, il basket, il rugby, le attività per i cani del Dog Village e l’open day sulla guida sicura in bicicletta.

E ancora tiro alla fune, corsa coi sacchi, torri e giochi con la palla, atelier creativi e teatrali, letture, yoga e karate kid, percorsi in bici, safari e passeggiate nel bosco e animazioni itineranti. All’interno de La Domenica Favorita anche il teatro Massimo, che il primo ottobre alle 9,30 dopo la messa nella cappella del Museo Pitrè inaugurerà le attività delle istituzioni e delle forze dell’ordine. Da qui, partirà la fanfara dei Bersaglieri e la marching band della Massimo Kids Orchestra del Teatro Massimo.

«L’obiettivo - ha sottolineato l’organizzatore Marco Lampasone - è quello di valorizzare il bene comune del Parco della Favorita. Un bene per essere valorizzato ha bisogno di essere fruito in maniera responsabile e sostenibile: solo così si arriva alla piena valorizzazione». Al fianco della manifestazione anche l’Asp, presente con i suoi camper itineranti a disposizione per microchippature gratuite per gli animali da compagnia e per visite di prevenzione». «Un’idea molto intelligente - l’ha definita il sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi - nelle aree interne ci sono bellezze spesso sconosciute da chi vive in città o in altri posti e queste occasioni li valorizzano e favoriscono la coesione sociale».

Per il sindaco Roberto Lagalla, «l’iniziativa ha assunto un carattere metropolitano - ha detto il primo cittadino - nei prossimi giorni riapriremo la città dei ragazzi per un processo di progressiva riqualificazione dell’area della Favorita che vorremo riutilizzare nel prossimo futuro in maniera sempre più convincente»