Claudio Bisio a Palermo: street food a Porta Carbone e balli al mercato del Capo

Una passeggiata tra i vicoli del centro storico, mercato della Vucciria e del Capo compresi, e poi nella zona della Cala, per mangiare il tipico street food palermitano. Una passeggiata alla scoperta della città per Claudio Bisio, in questi giorno nel capoluogo e immortalato dai fan con selfie puntualmente pubblicati sui social. Tra queste c'è lo scatto all'interno della paninera Porta Carbone, storico locale in cui l'attore milanese ha potuto gustare il caratteristico pani ca' meusa.

Sorridente, appare in una foto con i titolari e i dipendenti. Bisio si è concesso una sosta anche in una biblioteca speciale. E' quella di Pietro Tramonte che si trova in strada, a pochi metri da via Gagini: anche questo momento è stato immortalato. E poi il buon cibo al Capo, con tanto di balli e canti che l'attore ha voluto condividere su Instagram. "Benvenuti a Palermo - ha scritto Bisio - qui siamo al mercato del Capo con Giovanni". In un video l'attore si lascia allegramente coinvolgere dai commercianti, felici della sua presenza tra le bancarelle.