Pigiama Run, anche a Palermo la corsa al tramonto per aiutare i bambini malati di tumore

Pigiama Run non si ferma più: la corsa dedicata ai più piccoli, malati di tumore, ogni anno diventa sempre più grande, grazie alla capillare rete di Lilt su tutto il territorio nazionale.

In tutto il mondo nel mese di settembre ricorre il Gold Ribbon, tradizionalmente dedicato alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici. La corsa non competitiva nata a Milano nel 2019 ha proprio l’obiettivo di coinvolgere in questa occasione sempre più persone, per sostenere concretamente progetti in aiuto ai bambini in terapia oncologica e alle loro famiglie.

Per il terzo anno la Lilt di Palermo organizza la Pigiama Run per raccogliere fondi per il reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Arnas Civico di Palermo.

Con le donazioni raccolte è stato creato un fondo per sostenere le spese di viaggio dei bambini che sono costretti a curarsi fuori, quando può essere utile che un trattamento venga eseguito in un centro con particolare competenza.

Si parte da Viale Regina, arrivo in via Piano di Gallo, davanti allo Splendid Hotel La Torre e ritorno.

In Viale Regina Elena, altezza circolo Lauria, verrà montato il village con gazebi e tavoli e dove sarà possibile gustare un aperitivo a fine gara.

Ci saranno anche associazioni che faranno attività per bambini e partecipanti con pigiami da supereroi per incantare i più piccoli.

Pigiama Run è una festa e un modo concreto per fare del bene. Tanti viaggi sono stati finanziati fino ad ora e la Lilt di Palermo è stata vicino a bambini e famiglie per i quali anche il solo supporto logistico è fonte di sollievo.

I volontari della Lilt hanno molto a cuore Pigiama Run, come le centinaia di persone che ogni anno partecipano.

Lilt invita i partecipanti a dare libero sfogo alla fantasia, sfoggiando outfit divertenti, che animeranno ulteriormente la gara. Per tutti è possibile anche la partecipazione all’iniziativa in modalità «Anywhere», camminando o correndo dove si desidera.

L’evento ha il patrocinio della Presidenza del Consiglio Direttivo Nazionale dei Ministri, di Sport e Salute e Coni.

Lilt Palermo ringrazia: gli sponsor nazionali e gli sponsor locali che hanno donato beni e servizi a sostegno della corsa solidale o hanno aiutato nella pubblicizzazione e diffusione dell’evento sul territorio. Un grazie particolare va al Comune di Palermo, nella persona dell’assessore Sabrina Figuccia, che ha creduto dal primo momento nella Pigiama Run e al Giornale di Sicilia, Media Partner dell’iniziativa.

Per iscrizioni e dettagli: pigiamarun.it