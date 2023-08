Il capo dei vigili di un comune sardo sullo stupro di Palermo: «Insegnate alla vostre figlie a non ubriacarsi»

«I genitori dovrebbero insegnare alle figlie a non scimmiottare i maschi e non ubriacarsi». Un’esortazione che arriva da Massimiliano Orrù, comandante della polizia municipale di un comune della Sardegna meridionale, San Gavino Monreale. E che ha scatenato polemiche.

«A noi maschi fa bene ogni tanto ubriacarsi.. a voi invece malissimo. Restate donne e non cercate di fare gli uomini... Siete femmine e non maschi», ha scritto il comandante sul suo profilo Facebook, a commento della vicenda dello stupro di gruppo di Palermo. Al centro della vicenda c’è infatti anche l’alcol che gli autori della violenza avrebbero fatto bere alla ragazza poi stuprata nel cantiere abbandonato del Foro Italico.

Il comandante ha poi rimosso il post dal suo profilo, ma ormai molti avevano già fatto gli screenshot dello stesso, che ha innescato polemiche, rabbia ed incredulità. «Vai a dormire che voi donne non dovreste stare in giro, nemmeno virtuali, a quest'ora», aveva scritto Orrù.

Il sindaco di San Gavino Monreale, Carlo Tomasi, ha preso le distanze, dichiarandosi in «forte imbarazzo per le parole del comandante che rischiano di danneggiare un'amministrazione da sempre impegnata per difendere i diritti di tutti e delle donne in particolare». Dichiarazioni polemiche sono arrivate da un centro antiviolenza del luogo.