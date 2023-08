Educazione stradale, a Palermo fa tappa la campagna della polizia con la Lamborghini

A Palermo fa tappa la Lamborghini Huracan, la supercar della polizia, in città nell'ambito della campagna di prevenzione ed educazione stradale “E… State con noi”. Ieri sera (19 agosto) l'auto si è fermata a Mondello: palermitani e turisti si sono affollati di fronte al Charleston, attratti dalla vettura sportiva impiegata per il trasporto urgente di organi, plasma e sangue. Sul posto anche il Pullman Azzurro con l’aula didattica itinerante utilizzata dalla polizia stradale per le attività di sensibilizzazione sulla sicurezza su strada. Tra le altre curiosità, anche un simulatore di guida per testare i riflessi umani in un percorso che ha riprodotto gli effetti della guida in stato di ebbrezza.

“E… State con noi” è il progetto, partito a fine giugno, che fino al 3 settembre prevede una serie di incontri organizzati dalla polizia stradale nelle località turistiche italiane: 27 le località in 10 regioni: Veneto, Sicilia, Liguria, Emilia Romagna, Abruzzo, Marche, Lazio, Puglia, Campania e Calabria.

Nelle principali piazze balneari fanno di volta in volta tappa il Pullman Azzurro, l’aula didattica e la Lamborghini Huracan.