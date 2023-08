La dj Peggy Gou a Palermo: passeggiata, dolci tipici e gelato

Dopo aver fatto ballare 15mila persone al Parco archeologico di Selinunte per l'Unlocked Music Festival, Peggy Gou ha fatto un giro a Palermo. Una passeggiata in centro, poi il pranzo e una tappa in gelateria, fotografando il Teatro Politema, i dolci tipici siciliani e i vicoli del capoluogo.

"Ancora in Sicilia", scrive su uno degli scatti che la ritraggono con un gustoso cono gelato. Nel tour palermitano della dj sudcoreana che ha scalato le classifiche di tutto il mondo anche piazza San Domenico, via Roma e corso Vittorio Emanuele. Le foto su Instagram, dove Peggy Gou ha più di tre milioni di follower, hanno fatto il pieno di like.