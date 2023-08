Spettacoli itineranti e cunti a Palermo in nome di Santa Rosalia

Spettacoli itineranti e cantastorie per Santa Rosalia. Si inizia il 2 settembre a Palermo. Saranno avviate così le celebrazione per il quarto centenario del ritrovamento delle reliquie della santa avvenuto nel 1624. L’amministrazione comunale programma eventi curati dall’assessore alla Cultura Piero Cannella. Per le iniziative, come deliberato dalla giunta, saranno spesi poco più di centomila euro.

L’Associazione per i festeggiamenti in onore di Santa Rosalia al Monte di Pietà proporrà Il Festinello 2023 che si svolgerà, dal 2 al 4 settembre, con bande musicali, luminarie e canti popolari. Dieci paladini figuranti si esibiranno nel quartiere Monte di Pietà. La cooperativa «Le Baccanti», nella serata del 3 settembre, animerà, lungo la strada pedonale che porta al santuario di Montepellegrino, l’Acchianata delle Rosalie.

Previste 13 performances di 40 artisti (attori, musicisti e cantanti), divise in quattro tappe che accompagneranno i devoti lungo il percorso. L’Associazione Culturale «Kleis» metterà in scena Il Cunto di Santa Rosalia che si svolgerà in piazza Pretoria, il 4 settembre, e che avrà protagonisti Salvo Piparo e Rori Quattrocchi. «Proseguiamo così i festeggiamenti di Santa Rosalia, iniziati il 14 luglio, mettendo in evidenza alcuni luoghi simbolici della città - dice l’assessore Cannella - in piazza Monte di Pietà si trova la più antica edicola votiva dedicata a Santa Rosalia. Il secondo luogo sarà piazza Pretoria, centro della città. E poi, per l’Acchianata, accompagneremo i pellegrini dalle falde del monte fino alla grotta. Santa Rosalia è un richiamo importante per la città proprio perché è una giovane nobile cui non mancava nulla e che sceglie l’eremitaggio e la santità. E’ la Patrona di una città accogliente. Attorno a Santa Rosalia si possono sviluppare numerose attività culturali che possono valorizzare la città».