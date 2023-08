L'emiro del Qatar e presidente del Psg in vacanza a Palermo con il suo yacht di 124 metri

Un altro yacht extra lusso nei mari siciliani, questa volta a Palermo. Lo yacht Al Lusail, di proprietà della famiglia reale del Qatar e dello sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, è stato avvistato al porto. L'imbarcazione, ormeggiata a poche centinaia di metri dalla battigia, è lunga 124 metri e ha un valore stimato di 500 milioni di euro. L'emiro ama venire in Sicilia e in estate spesso si fa vedere con tutta la sua infinita ciurma al seguito.

Al Lusail è "tra gli yacht più quotati al mondo. Costruito nel cantiere tedesco Lürssen, è stato varato nel febbraio del 2017 e a bordo ospita 36 persone". La famiglia Al Thani, proprietaria dal 2011 del Paris Saint-Germain attraverso il Qatar Sports Investment, nel 1996 fondò Al Jaazera, la principale emittente televisiva in lingua araba con canali in lingua inglese molto seguiti. E sempre la famiglia Al Thani è stata principale sponsor dei mondiali 2022, disputatisi proprio in Qatar e vinti dall'Argentina di Leo Messi in finale contro la Francia.

Tamim bin Hamad Al Thani è emiro del Qatar dal 2013 ed è cugino di Mansur bin-Zayed, vice primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e proprietario del Manchester City e della Holding che capo al Palermo. Si stima che la famiglia Al Thani abbia un patrimonio compreso tra i 100 e i 200 miliardi di dollari.