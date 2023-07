Monreale, gioia e condivisione al raduno del Grest: "Siamo una grande famiglia"

Giocare e divertirsi all'aria aperta grazie al Grest. Il servizio diocesano per la Pastorale Giovanile, guidata da don Gaetano Gulotta, ha reso davvero speciale questa estate alla chiesa di Monreale. Momenti di allegria e di aggregazione per i più giovani che hanno dato vita a una giornata di gioia e condivisione. "Il 21 luglio è stata una giornata straordinaria, con tutti questi ragazzi che hanno vissuto l'esperienza del Grest. Un'esperienza educativa importante. Mi commuove vedere che ancora oggi ci sono dei sacerdoti, sia adulti che più giovni, che scelgono di dedicarsi ai più piccoli per questa esperienza di fede e di vita". Lo dice l'arcivescovo di Monreale, Gualtiero Isacchi. "Dopo lo stop di 3 anni a causa della pandemia sono finalmente riprese tutte le attività - dice don Gaetano Gulotta, direttore pastorale giovanile di Sicilia -. Durante il Grest, il tema scelto per il sussidio dal titolo "Una casa d'oro per te" ha mirato a far scoprire ai giovani della diocesi la storia della costruzione della Cattedrale di Monreale. Siamo tante tessere per formare un unico mosaico, una grande famiglia che è quella della Chiesa".

Immagini di Benedetto Frontini