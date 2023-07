Ferragni, toccata e fuga a Palermo: «Che buoni gli arancini!», e si becca i rimbrotti dei fan

Qualche giorno di relax in Sicilia per l'influencer, blogger e modella Chiara Ferragni che, a giudicare dalle foto postate sulle storie del suo profilo Instagram, non si preoccupa della dieta. La 36enne cremonese, dopo l'addio al nubilato della sorella Francesca, che si sposerà a settembre, ha effettuato un pranzo a base di rosticceria tipica palermitana. Arancine, che lei ha però rinominato arancini, ricevendo i rimbrotti dei palermitani, calzoni e pizzette, in un panificio di viale Regione Siciliana prima di partire in direzione Capo d'Orlando per un giro in barca, destinazione Lipari. Nelle fotografie postate Chiara Ferragni è insieme ad amici. Non erano con lei i due figli, che sono rimasti in Sardegna insieme a papà Fedez.