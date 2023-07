Russell Crowe in aeroporto a Palermo, lo scatto diventa virale

Il gladiatore in aeroporto. Al Falcone Borsellino di Palermo arriva Russell Crowe. L'annuncio sulla pagina Facebook ufficiale dell'aeroporto, che in poche ore ha raggiunto decine e decine di condivisioni facendo diventare la foto virale. Così dopo gli scatti tra Taormina e le Eolie, dove l'attore ha trascorso alcuni giorni di vacanza, adesso ci si interroga sulla sua prossima destinazione o se l'arrivo in aeroporto a Palermo è stata la tappa finale del suo viaggio per fare rientro a casa.

Quel che è certo è che la sua visita in Sicilia non è passata inosservata. In tanti hanno cercato una foto ricordo con il gladiatore. E i più fortunati sono riusciti a rubare uno scatto sorridente all'attore poi pubblicato sui social. Così come sui social, anche l'aeroporto di Palermo ha annunciato la presenza di Russell Crowe tra i passeggeri.