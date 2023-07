Festino di Santa Rosalia a Palermo, il carro trionfale già spostato a Porta Nuova

Troppo alta. La luna del Festino è troppo alta. E così gli organizzatori hanno deciso di tagliarla in due e anticipare di un giorno il trasferimento del carro trionfale sulla parte alta del Cassaro. Ieri sera a mezzanotte, anziché stasera, il caravanserraglio s’è lentamente mosso da via Decollati, dove è stato per gran parte realizzato. Sarà qui che la gigantesca luna sarà composta per intero.

Proprio in una delle sedi della missione fondata da Biagio Conte è nato questo trespolo trionfale e povero e sostenibile. Con una statua della santa più vicina alla gente, così come aveva chiesto fratello Biagio, scomparso lo scorso gennaio per un cancro, lasciando schiere di emarginati in lutto perché la questione della povertà questa città l’aveva quasi interamente delegata a lui.

Insomma, un carro in linea con lo spirito francescano di Biagio e per realizzarlo è stato compiuta un’analisi accurata sui materiali riciclabili da utilizzare. È venuta fuori questa gigantesca luna su cui poggia, nella parte più bassa, la statua della patrona. Solo che la luna intera non poteva essere trasportata, troppo ingombrante, troppo alta per non impigliarsi nella trama di cavi e fili volanti di cui è infestata la città.

«E così - spiega Gaspare Simeti, funzionario del Comune e una delle anime artistiche di questa edizione numero 399 - si è deciso di anticipare il trasporto di 24 ore. Gli scenografi completeranno il lavoro in loco». (Nella foto Fucarini l'allestimento del carro).

