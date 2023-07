Quando il mostro vive in casa, torna a Palermo il flash mob «Nessuno tocchi Rosalia»

Torna anche quest’anno il flash mob «Nessuno tocchi Rosalia» organizzato dal Centro antiviolenza Le Onde Onlus di Palermo. Giovedì 13 luglio alle 18.30 appuntamento in piazza Politeama a Palermo. «Poter scegliere» è il tema di quest’anno, dell’evento giunto all’undicesima edizione, che vuole ricordare ogni anno le donne uccise da uomini con i quali avevano una relazione affettiva: padri, fratelli, fidanzati, mariti o ex mariti, compagni o ex compagni.

«Trasformiamo la parola “potere” da sostantivo che indica controllo e oppressione a verbo rafforzativo di scelte di libertà», spiegano dal Centro antiviolenza. La violenza maschile contro le donne ci riguarda tutte e tutti. I dati del Viminale dicono che nei primi sei mesi di quest’anno (2023) sono già 39 le donne uccise in Italia, vittime di femminicidio: quasi 8 al mese. Nel 2022, 120 sono stati i femminicidi. Sono donne che spesso avevano denunciato, avevano raccontato minacce e violenze. Donne che hanno pagato con la vita le proprie scelte di libertà.

La violenza maschile deriva da una disparità di potere all’interno delle relazioni tra uomini e donne la cui conseguenza immediata è che nessuna scelta di libertà viene rispettata. «Per questo per l’undicesima edizione di “Nessuno tocchi Rosalia” – spiegano da Le Onde – vogliamo portare l’attenzione sul significato stesso della parola “potere”. Invitiamo tutte e tutti a pensare alla parola “potere” come verbo e non come ‘sostantivo’. In tal modo perderà il significato di controllo e di oppressione e aprirà mondi di libertà e desideri realizzabili per tutte e tutti».

Il programma

L’evento è inserito nel programma degli eventi collaterali del 399° Festino di Santa Rosalia, con il patrocinio del Comune di Palermo.

Saranno disegnate 120 sagome in piazza Politeama per ricordare i femminicidi del 2022. L’invito è per le cittadine ed i cittadini a portare alle 18.30 un fiore per deporne uno su ogni sagoma in memoria della vita delle donne vittime di femminicidio e delle loro figlie e dei loro figli resi orfani. Per ricordare che le donne possono chiedere aiuto e che dalla violenza si può uscire.

L’invito è lanciato dal Centro Antiviolenza Le Onde di Palermo nell’ambito delle attività del progetto Pleiadi – Percorsi di accoglienza e inclusione per donne in difficoltà a causa di violenze, finanziato con il Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020 PA 3.1.1.h «Servizi residenziali per donne vittime di violenza».