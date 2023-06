Il relax di Vasco Rossi a Palermo dopo i concerti: «Meritato riposo»

La quiete dopo la tempesta, o in questo caso il meritato relax dopo aver messo a "fuoco e fiamme" il Renzo Barbera con due straordinarie serate di rock.

Vasco Rossi si è concesso qualche giorno di meritato riposo a Palermo, come ha testimoniato lui stesso attraverso le stories di Instagram. In costume, con una camicia e accanto ad una sdraio, il rocker di Zocca si è gustato il sole di Palermo e della Sicilia. A Vasco sono poi state consegnate delle bellissime teste di moro in ceramica.