Palermo, maglietta rosanero per Vasco Rossi: «Qui sarai sempre a casa tua»

Il Palermo regala la maglia rosanero a Vasco Rossi. Un omaggio simbolico per il cantante che ha infiammato il Barbera per due giorni consecutivi, il 22 e il 23 giugno, scatenando un grande entusiasmo tra i fan. Proprio in quello stadio in cui non tornava dal lontano 1985. Lui stesso è stato a specificarlo in una instagram stories del 21 giugno, quando fece un sopralluogo al Barbera alla vigilia del suo live. “Non vedo l’ora, domani ci divertiamo”, aveva detto. Vasco Rossi era tornato poi a Palermo più volte, ma sempre al Velodromo e mai al Renzo Barbera. Foto ricordo e maglietta numero 23 per uno dei cantanti più noti del nostro Paese.

Sui canali social del club di viale del Fante, anche una frase a lui dedicata: “Solo un grande amore può portare migliaia di persone a cantare e sognare sugli spalti di uno stadio – scrive il Palermo suoi suoi profili social -. Che siano i colori della nostra squadra o le canzoni della nostra vita. Grazie di tutto Komandante. A casa nostra sarai sempre a casa tua”. Settantaduemila spettatori in due giorni, un entusiasmo incontenibile e due serate che rimarranno per sempre nella storia del capoluogo. Al Barbera, presente anche Roberto Lagalla, che si è goduto lo spettacolo offerto da Vasco Rossi documentandolo sul suo profilo instagram, con due scatti che lo ritraggono insieme al cantante mentre insieme sfogliano un libro su Villa Niscemi.