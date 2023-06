A Mondello un panfilo, con elicottero da 100 milioni di dollari: ecco di chi è

Bagnanti di Mondello con gli occhi sgranati oggi per ammirare un meraviglioso panfilo di 82 metri. In tanti da stamattina a chiedersi chi potrebbe esserci dentro a quella piccola nave da sogno. Si era anche sparsa la voce, infondata, che ancorato a poche centinaia di metri dalla costa ci fosse Mick Jagger, cantante dei Rolling stone.

In realtà si tratta di My Ilona, un'imbarcazione che vale poco più di 100 milioni di dollari di proprietà di Frank Lowy, il quarto uomo più ricco d'Australia. Dall'arenile palermitano si vede ad occhio nudo un elicottero, a disposizione del magnate australiano, fermo su un eliporto a prua del panfilo. My Ilona, che porta il nome della madre di Lowy, è stata progettata esternamente ed internamente da Redman Whiteley Dixon e può ospitare 16 ospiti e un equipaggio di 28. È alimentato da due motori Caterpillar con una velocità di 19 nodi.

Frank Lowy è il fondatore della Westfield Corporation, attiva come sviluppatore di centri commerciali. Westfield Group era una società australiana di centri commerciali che è esistita dal 1960 al 2014. Quando si è diviso in due società indipendenti. Nel 2018 i beni di Westfield Corporation sono stati venduti a Unibail Rodamco per 33 miliardi di dollari.