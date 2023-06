Palermo, fans di Vasco in trepidante attesa: «Con lui ogni concerto è una esperienza diversa»

Migliaia le persone ammassate ai cancelli in attesa di poter calcare il prato e le tribune del Renzo Barbera. L’attesa per Vasco Rossi è febbrile, mancano ormai poche ore e il rocker di Zocca calcherà nuovamente un palcoscenico palermitano dopo 18 anni. Tantissimi i fans in giro per la città, che durante la mattina si sono concessi una birra o un caffè prima di mettersi in fila per i tornelli dello stadio, come Silvana e Leandra, sedute nei pressi del teatro Politeama: «Siamo arrivate ieri in città, siamo da sempre appassionate di Vasco, lo seguiamo da tantissimi anni, più o meno dall’età di 14 anni. Quest’anno abbiamo già visto le date di Bologna e adesso siamo qui. Non c’è una canzone preferita. È a seconda del momento». Con loro anche Rosario e Gaetano: «Siamo contenti di essere a Palermo, una città che apprezziamo da sempre e poi ogni evento è un’esperienza diversa con Vasco». Nei pressi dello stadio il numero di fans va aumentando a vista d’occhio: gli accampamenti con le tende hanno lasciato spazio a nuovi campeggi tra le transenne, utilizzando i teli come scudo dal sole. «Ho già fatto nove concerti - racconta Ilenia Conti, arrivata da Sciara in provincia di Palermo -. Essere qui al Barbera è un’emozione, non ci sono mai stata e ho spesso seguito Vasco a Messina. E poi anche Firenze, dove ho conosciuto anche la mia attuale dolce metà, Thomas. Ci siamo conosciuti ad una transenna ed è scoccato l’amore». E c’è anche chi fa il compleanno, come Francesca di Napoli: «Sono emozionatissima, questo è il mio primo concerto dopo tantissimi anni di passione per Vasco - racconta -. Per lavoro non sono mai riuscita ad andare e quando si è presentata questa occasione non potevo non coglierla al volo. Adesso sono qui con i miei nipoti, mia figlia e tutti i miei parenti». Insomma, possiamo dire che l’attesa è quasi finita.