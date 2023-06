Nuovo spot di Dolce & Gabbana a Palermo, al via le riprese: c'è aria di processione

Una processione vera e propria, con tanto di luminarie, una donna vestita di nero che potrebbe rappresentare la Madonna, chierichetti e sacerdoti. Hanno preso il via le riprese del nuovo spot di Dolce & Gabbana nel centro storico di Palermo, in via Alessandro Paternostro. Folla di curiosi ha immortalato la macchina organizzativa e le prime immagini di uno spot che si preannuncia magico e suggestivo. Non poteva mancare neppure una banda musicale, impeccabile anche nell’abbigliamento con un’elegantissima divisa d’ordinanza.

Adesso non resta che attendere la messa in onda del nuovo spot. Affascinati e consapevoli di tutto ciò che si nasconde dietro quella mega struttura di macchine da presa, tecnici e professionisti del settore.

Ieri erano arrivate le ordinanze del Comune con una serie di divieti di sosta a anche di transito per consentire le riprese dello spot pubblicitario. La zona delle riprese è prevalentemente quella della Kalsa, nel centro storico di Palermo. Sosta vietata anche al Foro Italico. Anche la zona Papireto coinvolta nel provvedimento.