Il sogno di Riccardo Pace, il comico musicista palermitano conquista America's Got Talent

Ha conquistato quasi tutti, il ventunenne siciliano Riccardo Pace, palermitano nella sua esibizione ad America's Got Talent, uno dei programmi più seguiti negli States.

Una prova durata 100 secondi che ha sbalordito il pubblico e tre dei quattro giudici del talent, tra cui spiccano l'ex top model Heidi Klum e l'attrice Sofia Vergara (Modern Family), mentre il "cattivo" storico, Simon Cowell, non si è fatto impressionare più di tanto e ha premuto la "x" rossa.

Pace è un musicista comico, che offre al pubblico un'esibizione molto particolare: potrebbe sembrare pernacchie ma non lo sono affatto, e il pubblico americano lo ha capito benissimo. Lo stesso dicasi dei giudici, che in Usa lo hanno promosso, mentre in Italia lo avevano rispedito a casa. Adesso il sogno di America's Got Talent continua, e vedremo fin dove Riccardo arriverà.