Capaci, 101 candeline per zia Pippina, mamma di 8 figli, 24 nipoti e 27 pronipoti

«Oggi la zia Pippina ha compiuto 101 anni. È stato particolarmente gradevole farle visita e farle sentire la vicinanza e l'affetto della comunità in un momento così bello e particolare, che lei vive con serenità ed in splendida forma. A lei vanno i nostri più teneri ed affettuosi auguri a nome di tutti i capacioti». Con un post su facebook, il sindaco di Capaci, Pietro Puccio, rende ancora più speciale il 101esimo compleanno della signora Giuseppa Ridestati, che oggi ha festeggiato in compagnia della sua famiglia un altro compleanno da centenaria.

Mamma di 8 figli, 3 femmine e 5 maschi, ha sempre vissuto a Capaci aiutando il marito, il pastore Isidoro Mannino, a fare formaggi e ricotte. Quando si è sposata, non da giovanissima, il marito aveva già tre figlie con la precedente moglie e 8 con lei. Da poco tempo, tre di loro sono venuti a mancare, per questo motivo l'ultracentenaria aveva poca voglia di festeggiare, ma poi le figlie e la visita del sindaco l'hanno convinta. Giuseppa Ridestati ha anche 24 nipoti e 27 pronipoti. È bisnonna e anche trisnonna.

«Mia madre - racconta la figlia - non viene da un bel periodo, per via dei lutti e della rottura del femore a dicembre scorso. E' una donna molto forte e lucidissima. Io dimentico le cose e lei me le fa ricordare. Vive ancora a casa sua. Io e mia sorella, che scende ogni mese dalla Toscana, ci alterniamo per non lasciarla mai sola. Poco tempo fa ha avuto il covid, per fortuna però lo ha superato tranquillamente. Non ha voluto fare nemmeno il vaccino".