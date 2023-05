Palermo, cenacolo di preghiera alla parrocchia di Maria Santissima delle Grazie

«Ti insegno la via che devi tenere e ciò che devi fare per vivere nel Regno mio, la felicità, le gioie che devi possedere»: è questo il titolo del cenacolo di preghiera nel corso del quale verrà proclamato l’annuncio del dono della Divina Volontà tratto dagli scritti della Serva di Dio Luisa Piccarreta. Appuntamento per sabato 20 maggio 2023 alle 9 nella Parrocchia Maria S.S. delle Grazie in Roccella, in corso dei Mille 1085/B, a Palermo.

Il Cenacolo di preghiera è diretto da Fra Giammaria Mazzilli della Comunità «Fiat Totus Tuus» di Linguaglossa. La mattinata di preghiera, fino alle 12.30, è stata organizzata da «Adveniat Regnum Tuum, I piccoli figli di Palermo».

«Questa - si legge in un comunicato - è una meravigliosa occasione per conoscere una nuova evangelizzazione che ha come finalità di vivere ogni momento della giornata “fusi” con Gesù Cristo. Noi uomini siamo stati pensati da sempre come creature in perfetta simbiosi con Dio, questo annuncio è per fare comprendere come ritornare a questa unità con la Divina Volontà. Non occorrono percorsi mirabolanti, di grandi rinunce, di digiuni, ma solo il nostro si convinto, per tornare nelle braccia del Padre come Figli di Dio. Parole e azioni semplici atte a scoprire il grande amore che Gesù Cristo ha per noi per metterci in cammino nel ricambiare questo grande amore per vivere nella gioia già qui sulla terra. Riprendiamo a vivere come un corpo unico con Dio, ascoltiamo la Sua Parola e mettiamola in pratica. “Egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise ad insegnare loro molte cose”. ( Mc, 6,34)».

