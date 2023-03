A Palermo occhiali in beneficenza: consegnate le prime donazioni da Minacapelli

Si è svolto domenica 26 marzo, presso il Centro Ascolto Don Orione di Palermo, il primo evento di distribuzione degli occhiali donati attraverso la raccolta di beneficenza «Donare: un gesto scontato», organizzato negli scorsi mesi da Ottica Minacapelli, in Via Maqueda 280-282.

L'iniziativa benefica, che in fase di raccolta ha visto un grande coinvolgimento da parte di clienti e non, provenienti da tutta la provincia, ha permesso di raggiungere la cospicua cifra di 500 occhiali donati. Su questi, il personale di Ottica Minacapelli ha operato una selezione basata sulle loro condizioni, individuando nell'immediato gli occhiali da ricondizionare, mentre la restante parte è stata reimpiegata per sostituzioni e ricambi, allo scopo di poter comporre dei nuovi occhiali da donare. Tutti gli occhiali sono stati poi sottoposti a un processo di sanificazione che li ha resi fruibili per la distribuzione.

I beneficiari delle donazioni sono stati invece selezionati tra l'utenza fornita dalle due associazioni aderenti all'iniziativa, il Centro Ascolto Don Orione di Via Ammiraglio Rizzo, e la Caritas di Sant'Espedito, in Via Nicolò Garzilli.

Domenica si è quindi svolta la distribuzione presso la prima struttura, dove il team di Ottica Minacapelli ha effettuato il test visivo agli utenti beneficiari, individuando per ciascuno gli occhiali più adatti per le loro specifiche esigenze. “

«Oltre 50 persone bisognose, di varie età, tra cui parecchi pensionati in difficoltà, hanno potuto beneficiare della generosità dei nostri concittadini, che ringraziano enormemente, così come hanno voluto ringraziare noi e le associazioni coinvolte. È stata veramente una esperienza al contempo gratificante ed emozionante», ha affermato Vito Minacapelli, titolare dell'ottica e ideatore dell'iniziativa, al termine della distribuzione.

Il prossimo appuntamento, con data da fissare, avrà luogo presso la parrocchia di Sant'Espedito in Via Nicolo Garzilli.

© Riproduzione riservata