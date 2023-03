A Balestrate 50 mila euro con il gratta e vinci, il titolare del bar: «È uno del paese»

«Felice di annunciarvi questa bella vincita azzeccata presso il nostro bar»: è raggiante Paolo Lo Piccolo, proprietario del Bar del Golfo, un locale di Balestrate in provincia di Palermo che esiste dal 1958, in cui è possibile acquistare Gratta e vinci di diverse tipologie. Nel suo locale sono stati vinti 50 mila euro con un biglietto fortunato da 20 euro.

«Nel mio bar - spiega Lo Piccolo a gds.it - sono state realizzate anche altre vincite, ma questa è la più grossa. Non posso rivelare il nome del vincitore, naturalmente, anche perché lui mi ha pregato di non farlo, ma posso dirvi che è un abitante di circa 50 anni di Balestrate. Quando ha grattato i simboli - continua il titolare del Bar del Golfo - era dentro il locale. È venuto da me e mi ha chiesto se aveva visto male. Anche io ero incredulo. Poi è scoppiata la gioia. A lui faccio nuovamente tantissimi auguri e sono contento che il mio bar gli abbia portato fortuna».

Il tagliando acquistato al Bar del Golfo di via Madonna del Ponte è il 100X, un gioco con il quale è possibile vincere fino a 5 milioni di euro. Il premio, comunque importante, è di quinta fascia. Grattando uno dei simboli, il fortunato giocatore ha trovato il numero corrispondente e si è portato a casa 50 mila euro.

© Riproduzione riservata