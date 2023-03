Palermo, vinti 100 mila euro in un supermercato Conad: «Faremo un regalo ai nostri dipendenti»

La dea bendata si è presentata sotto forma di scontrino in un supermercato Conad di via Sunseri a Palermo, nei pressi di quella tabaccheria in cui, due settimane fa, è stato centrato un 6 milionario al superenalotto. Questa volta la cifra è meno importante, ma pur sempre una gran vincita. Grazie alla lotteria degli scontrini, una persona di cui non si conoscono le generalità, si è portata a casa ben 100 mila euro.

Una fortuna condivisa in parte anche con i titolari del supermercato Conad che, grazie a quello scontrino emesso, vincono 25 mila euro: «Siamo venuti a conoscenza della vincita grazie al nostro fortunato cliente - racconta Luisa Mazzola, moglie di Elio Mannino titolare del supermercato Conad di via Sunseri - perché non ci eravamo accorti che avevamo ricevuto la pec in cui ci veniva annunciato il lieto evento. L'uomo si è presentato nel nostro locale e lo ha detto al nostro direttore. Non credevamo ai nostri occhi. Naturalmente rispetteremo la privacy del nostro cliente, possiamo dire solo che è giovane e che è un impiegato. In città - continua l'imprenditrice - oltre a gestire due supermercati, siamo titolari di alcuni negozi "La Tramontina" e diamo lavoro ad una quarantina di dipendenti. Abbiamo deciso, d'accordo con mio marito Elio e i miei figli Jennifer e Lorenzo, di fare un regalo a tutti i nostri impiegati. Infine - conclude Luisa Mazzola - voglio fare tanti auguri alla persona che ha vinto, sperando che possiamo rivederlo spesso nel nostro negozio, visto che ci siamo portati fortuna a vicenda».

La lotteria degli scontrini è un gioco gratuito istituito dal Governo per incentivare il pagamento con carte di credito e bancomat. Per partecipare è sufficiente registrarsi al sito ufficiale del gioco ottenendo un codice da mostrare nei negozi dopo aver effettuato un acquisto superiore ad un euro. Ciò consente di raccogliere biglietti virtuali per le estrazioni del giovedì. Ed è proprio nell'estrazione dell'ultimo giovedì di febbraio scorso, che il fortunato cliente palermitano si è accorto di aver vinto l'ingente somma.

Un periodo fortunato a Palermo non solo per la zona di corso Calatafimi. In una tabaccheria di via Belgio con un gratta e vinci di 3 euro sono stati vinti nei giorni scorsi 200 mila euro. Identico gioco e identica somma vinta qualche giorno prima in un centro scommesse Goldbet di via Inserra a Cruillas.

