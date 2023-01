Villabate piange nonna Francesca, a marzo avrebbe compiuto 104 anni

A Villabate, nel Palermitano, l’amministrazione comunale e i cittadini piangono Francesca Cerrito, la nonnina di tutti i villabatesi. A marzo avrebbe compiuto 104 anni.

L'Amministrazione comunale, in un post su Facebook, esprime le condoglianze ai familiari della signora.

Francesca nella sua lunga vita, ha sempre lavorato. Sarta di professione, ha tagliato, allungato e accorciato vestiti e abiti. Ha cresciuto, in parte da sola, i suoi tre figli avuti dal marito Bartolo, che andando prigioniero in Russia, non ha dato notizie per cinque anni. Al ritorno del marito, nascono anche un quarto e un quinto figlio. Bartolo ha lavorato in un noto pastificio a Villabate. Nonna Francesca oggi lascia 13 nipoti e 20 pronipoti.

© Riproduzione riservata