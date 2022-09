La Red Bull torna a Palermo per un evento, ma stavolta senza Formula 1

Quindici fra i locali notturni palermitani più conosciuti insieme per il Red Bull Unlocked, l’evento che si terrà a Palermo il 25 e 26 ottobre nella nuova Stazione marittima. Dopo avere toccato oltre 20 città in tutto il mondo, viaggiando da Amsterdam fino a Manchester e da Parigi sino a Melbourne, l’appuntamento arriva a Palermo per celebrare la vita notturna, o la nightlife come sottolineano dall’organizzazione, e riunire in un unico posto i locali e i bar più iconici cittadini per due serate a tutto divertimento dalle 18,30 alle 3 di notte. Ad annunciare l’evento è stata proprio Red Bull che torna in città dopo avere girato il video promozionale con la sua vettura di Formula1 a giugno del 2021.

Alla Stazione marittima sarà creato una sorta di villaggio del divertimento in cui ognuno dei locali che hanno aderito all’iniziativa faranno quello per cui sono diventati noti in città, dalla mescita alla musica dance. L’appuntamento era stato preannunciato dai canali social degli stessi locali che hanno aderito con un messaggio «We are moving» che per qualche giorno ha alimentato il mistero.

Tanti gli ospiti speciali che saranno annunciati nelle prossime settimane. Ad impreiziosire la cornice in cui si svolgerà l’evento ci saranno le luminarie tipiche dei mercati storici nei momenti di festa e una riproduzione delle bancarelle del mercato di Ballarò che tanto hanno colpito gli emissari Red Bull in occasione delle riprese del video con la vettura di Formula 1 diffuso poi in occasione del Gp di Monza del settembre 2021.

