Mondiale barbieri, dopo il trionfo nel 2021 il palermitano Campagna nuovo giudice

Dopo la vittoria dello scorso anno, il palermitano Cosimo Campagna sarà tra i protagonisti assoluti del World Champion Barber. Dopo aver trionfato con la nazionale italiana barbieri in qualità di coach - davanti a Germania e Polonia -, affiancato dall’amico e collega campano Giuseppe Salzano, Campagna tornerà ai mondiali in una veste inedita. Infatti, sarà presente nel ruolo di giudice e direttore mondiale gare barber CMC.

La competizione prenderà il via il 23 e 24 ottobre e avrà luogo, come l’anno scorso, a Paestum, in provincia di Salerno. Si sarebbero dovuti disputare in Russia ma per le noti ragioni internazionali causate dalla guerra l'organizzazione mondiale ha deciso che si terranno all'Hair beauty congress di Paestum (Hotel Ariston).

A partecipare oltre 30 paesi al mondo. Ma a gareggiare non saranno soltanto gli uomini. Infatti, ci saranno altre 5 categorie in gara: World Competition hair style, world Competition make-up, world festival show. Queste invece le sotto categorie in gara, partendo da quelle femminili: Salon look commercial comnpetition model, Geometric games avantgarden competition mannequin head, creative Cmc competition mannequin head, By night Cmc competition mannequin head, Technique bridal competition mannequin head e Evening gala competition model e Bridal competition model.

Per la sottocategorie barber invece: Creative sprint su testina, Salon look su modello, Old school Classic su modello, Old school avantgarden su testina, Razor low fade su modello, Beard style su modello, Hair tattoo tribal su modello.

Insomma, ce n’è per tutti i gusti considerato che la scaletta della due giorni contiene anche degli show performati da grandi nomi del mondo barber - al momento ancora segreti - e grande spazio ai workshop, nei quali i più giovani potranno carpire alcuni dei segreti e delle arti del mestiere.

Per Cosimo Campagna questo ruolo di direttore e giudice suona quasi come un riconoscimento: «L’anno scorso sono stato il primo siciliano a fare da coach alla nazionale - spiega -, un ruolo che non mi sarei aspettato di ricoprire e che mi ha dato un’enorme soddisfazione. Adesso - prosegue - la commissione mi ha nominato tecnico, un’emozione indescrivibile. Il mio sogno è, come tutti, partecipare come concorrente, ma questa nomina mi rende orgoglioso come palermitano e siciliano».

Una nomina arrivata in modo inaspettato caso: «Ero ad Avellino, chiamato per presentare alcuni lavori ed esporre il mio modo di lavorare. E’ arrivata come un fulmine a ciel sereno». Ma il World Champion Barber non è solo una comeptizione: «E’ una grande opportunità - racconta il futuro giudice e direttore -, incontri tantissime persone dal mondo, vedi nuove tecniche, scambi pareri. Si cresce moltissimo. E poi tutta l’esperienza è pazzesca».

Campagna, che è anche responsabile Cat per la Sicilia, infatti, porterà circa 50 ragazzi per far vivere loro l’esperienza e spingerli verso un’ulteriore crescita personale. «Per questa opportunità e ruolo - conclude Campagna - devo ringraziare Luigi Bilancio, presidente Cat Italia e di cui sono formatore, e il presidente mondiale CMC Antonio Bilancio. Ovviamente un grosso in bocca al lupo per Giuseppe Vinacci, nuovo coach della nazionale barbieri».

