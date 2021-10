Il palermitano Campagna guida la Nazionale barbieri e vince il campionato del mondo

Il palermitano Cosimo Campagna porta sulla vetta del panorama internazionale la Nazionale italiana barbieri vincendo i campionati del mondo. La 25esima edizione del World Champion Barber, la più importante competizione per i parrucchieri, si è svolta a Paestum in provincia di Salerno, presso il Centro Congressi Ariston. A guidare al successo la squadra italiana c'erano il coach Campagna e il collega campano Giuseppe Salzano, che hanno vinto davanti alla Germania e alla Polonia.

Il team era composto da 8 ragazzi tra i 20 e i 25 anni, giovanissimi, ma con un talento al di fuori dell’ordinario. Ovviamente, però, la loro vittoria è dovuta alla preparazione di ben due mesi con i rispettivi maestri, i quali non sono nuovi ad eventi di questo calibro. Il barbiere palermitano, infatti, è anche un formatore Cat (Confederazione Artistica e Tecnica della coiuffure e dell’estetica) ed è stato voluto come allenatore della Nazionale italiana barbieri dal presidente della Cmc, la Confederazione Mondiale della coiuffure e dell’estetica, Antonio Bilancio.

La gara consisteva non solo nell’esecuzione dei tagli, che dovevano attenersi agli ultimi canoni estetici e alla moda, ma i due allenatori della Nazionale hanno preparato un’esibizione precisa che teneva conto anche degli outfit dei propri ragazzi e dei modelli, la tecnica, la postura e il gioco di squadra ovviamente. Soddisfatto del risultato Cosimo Campagna: “Questo trionfo è molto importante per tutti i miei colleghi del settore non solo siciliani, ma di tutta Italia. Si tratta di un segnale forte, una vera e propria bomba dopo l’inizio di una ripartenza graduale. Come professionisti del settore abbiamo attraversato un periodo difficile per via della pandemia ancora in corso, ma siamo carichi e gioiamo con questa vittoria. Voglio ringraziare assieme al mio amico, nonché collega, Giuseppe Salzano, e assieme a tutti i ragazzi della squadra il presidente di Cmc Antonio Bilancio e il presidente di Cat Italia Luigi Bilancio”.

Ecco i componenti della Nazionale guidata da Campagna: Roberta Iiriti, Calabria; Davide Vitagliano, Campania; Emanuele Mellone, Friuli Venezia Giulia; Carlo La torre, Basilicata; Saverio Riccio, Campania; Salvatore D'angelo, Sicilia; Massimiliano Licciardello, Sicilia; Giuseppe Patania, Sicilia.

A trionfare in questi mondiali non è stata solo la Nazionale maschile, ma anche quella femminile guidata da Claudio Iannotta e Cris Greco.

