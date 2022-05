Nuovi arrivi nella Casa delle Farfalle di Palermo: tutti pazzi per l'«insetto stecco»

Nuovi arrivi nella Casa delle farfalle di Palermo. Si tratta degli "insetti stecco" fra i protagonisti della mostra faunistica al Parco Uditore che ospita centinaia di farfalle da tutto il mondo.

L'insetto stecco è noto ai più piccoli per averlo visto in “Animali fantastici e dove trovarli”, il film nato dalla fantasia della scrittrice J.K. Rowling (la mamma di Harry Potter). Nel libro, come nel film, è lui che, nonostante le dimensioni ridotte, in più di un'occasione salva il protagonista Newt Scamander da una serie di pericoli.

Il nome dalla struttura esile e allungata, di colore verde o marrone e la forma simile a quella di un ramoscello.

Quest'anno, per la prima volta, la Casa delle Farfalle è presente in contemporanea in un doppio appuntamento: oltre che a Palermo è infatti visitabile anche a Marsala, a Palazzo Grignani.

La mostra da anni porta in giro per la Sicilia la bellezza ammaliante di un giardino tropicale: non solo farfalle dunque ma anche piante esotiche e specie più curiose come appunto l'insetto stecco.

