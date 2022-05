La regina Elisabetta a Palermo? Pronta la sfilata, ma sarà la sosia

La regina Elisabetta a Palermo? Qualcuno potrebbe cascare nel «tranello» pensando che sarà davvero lei lunedì 16 maggio a sfilare per le vie della città scortata dalle sue guardie in uniforme. In realtà la visita programmata avrà come protagonista la sosia della regina, Solidea Paggioro di Adria, in provincia di Rovigo, già molto nota per la sua performance con cui, insieme alle sue fidate guardie, si è esibita a Roma, Milano, Venezia, Rimini, Matera, Firenze, Verona, Padova, Ferrara, Vicenza, Rovigo, Bologna, Bari e anche a Londra.

"Oltre un centinaio le nostre uscite in pubblico - raccontano i protagonisti dell'iniziativa -. Una decina in Rai e Mediaset. Lunedì 16 maggio 2022, saremo in centro storico a Palermo. La sosia della Regina sfilerà in costume, scortata dalle sue fedeli guardie in alta uniforme". La partenza è prevista per le ore 17,30 da via Benedettini nel quartiere Albergheria. La Regina indosserà un tailleur color arancione.

L'avventura dei quattro componenti del gruppo è iniziata per gioco nel 2016 in occasione della sfilata delle carrozze organizzata ad Adria dalla associazione "Adria Nostra" di cui Solidea fa parte. Il successo riscosso in quell'occasione li convinse a proseguire iniziando a girare l'Italia e non solo, ricevendo anche i complimenti da parte della regina, quella vera.

© Riproduzione riservata