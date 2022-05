The Voice Kids, si interrompe in semifinale il sogno della 15enne di Montelepre Carla Ligotino

Si è interrotto in semifinale il sogno della monteleprina Carla Ligotino a The Voice Kids in Germania. La quindicenne che vive insieme alla sua famiglia a Bretten, cittadina tedesca, durante il programma, ha stregato i coach, ma la sua inarrestabile corsa è terminata.

La giovane faceva parte del team di Alvaro Soler che durante l'esibizione della giovanissima ha più volte alzato il pollice in segno di soddisfazione per la prova. Il cantante spagnolo, durante la prima esibizione in assoluto alla prima puntata, era stato il primo a girarsi, sentendola cantare al buio e da lì si è innamorato della sua splendida voce.

La famiglia Ligotino gestiva a Montelepre una pizzeria d’asporto, ma 7 anni fa si è trasferita in Germania per avviare la stessa attività. Fin da piccolissima Carla ha avuto una passione per il canto e nel paese in cui vive è entrata a far parte della band della scuola che frequenta.

Allo show erano presenti anche i genitori, Maria Grazia e Giovanni Ligotino, che hanno sempre spronato la 15enne.

