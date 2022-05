I Marlene, 4 palermitani sulle orme dei Maneskin: "Vogliamo diventare la loro cover band ufficiale"

Vincenzo Bonito voce e frontman della band, Giuseppe Cottone alla chitarra, Gaetano Cottone al basso (e fratello del chitarrista) e Lorenzo Rasa alla batteria: sono i Marlene, il tributo Maneskin più attivo d’Italia, come loro stessi si definiscono.

L'obiettivo principale della band palermitana rock è quella di essere riconosciuta come tributo ufficiale dei Maneskin. "Stilisticamente ci avviciniamo molto al loro sound e speriamo davvero di meritare questo riconoscimento", dichiara il chitarrista Giuseppe Cottone. "Siamo in contatto con la fan page "Maneskin fan club over30 le mammeskin" che ringraziamo per il loro sostegno e ci piacerebbe avere un contatto con la band romana. Sappiamo che il loro manager ci visualizza su Instagram ma fino ad oggi non siamo riusciti a contattarli".

"Quando saliamo sul palco, a livello estetico, cerchiamo di avvicinarci - afferma - ma non vogliamo essere la fotocopia: loro sono i Maneskin, nessuno li può imitare. Quello che ci accomuna è il modo di fare musica ma voglio sottolineare che noi non vogliamo assolutamente scimmiottare i nostri idoli, come qualcuno invece può pensare. A livello musicale ci viene spontaneo cantare come loro, ed è anche divertente riprodurli".

Maneskin ma non solo, Giuseppe Cottone svela che "a livello musicale prendiamo tanto da loro ma stiamo lavorando anche ad alcuni inediti. Qui al Sud - racconta ancora - è tanto difficile emergere. Si fa fatica ad accettare gruppi come il nostro, ecco che essere riconosciuti come cover band ufficiale dei Maneskin potrebbe contribuire ad abbattere le barriere musicali che ancora esistono nel Mezzogiorno".

Giuseppe Cottone studia al Conservatorio di Palermo, Vincenzo Bonito si dedica alla musica, Gaetano Cottone studia musica e Lorenzo Rasa, il più piccolo del gruppo, studia al liceo musicale. "Noi viviamo e vogliamo vivere di musica. Al momento ci esibiamo in locali e piazze di Palermo e provincia, ma uno dei nostri prossimi obiettivi è poter partecipare a X Factor e farci conoscere, anche attraverso i nostri inediti, in tutta Italia".

Essere riconosciuti come cover band ufficiale dei Maneskin e partecipare a X Factor: i Marlene hanno messo nel mirino i loro prossimi obiettivi da raggiungere con tanti sacrifici e passione.

© Riproduzione riservata