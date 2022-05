Palermo, i Marlene con le musiche dei Maneskin in piazza per dire No alla guerra in Ucraina

I Marlene in piazza, a Palermo, per dire No alla guerra. La band palermitana, tributo Maneskin più attivo d’Italia, si esibirà il 15 maggio prossimo, in piazza Vittorio Veneto, a Palermo, nell'ambito della manifestazione pacifista che ogni domenica mattina si svolge presso il monumento dedicato ai caduti della Prima guerra mondiale.

Il presidio per la pace, organizzato da UDIPALERMO - Le Rose Bianche - Donne CGIL Palermo - Coordinamento Donne ANPI Associazione Donne Islamiche FATIMA - Emily - Donne Caffè filosofico Bonetti - Fidapa sez. Palermo Felicissima - sez. Mondello – LAB.ZEN 2 - Il femminile è politico - #governodilei - Donne no Muos no war - CIF, terminerà quando finirà il conflitto in Ucraina.

"Abbiamo proposto agli organizzatori di poterci esibire per dare, attraverso la musica, il nostro contributo e lanciare, da un luogo simbolo, un messaggio di pace e solidarietà affinchè finisca la guerra e ogni forma di barbarie in Ucraina", dichiara il chitarrista Giuseppe Cottone.

Vincenzo Bonito voce e frontman della band, Giuseppe Cottone alla chitarra, Gaetano Cottone al basso (e fratello del chitarrista) e Lorenzo Rasa alla batteria, si esibiranno dalle 11 alle 13 e canteranno le musiche dei Maneskin, dei quali ambiscono divenire tributo ufficiale.

"Anche noi, con la nostra musica, abbiamo deciso di dare un contributo per dire No alla guerra in Ucraina e riteniamo - afferma il chitarrista - che ciascuno, nel proprio piccolo, deve spendersi contro ciò che sta accadendo in questo Paese".

