Il 25 Aprile a Palermo: celebrazioni, musei aperti e fiere. A Cerda la sagra del carciofo

Momenti istituzionali, ma anche un corteo, visite ai musei, sagre. Ecco la Festa della Liberazione a Palermo e provincia, un appuntamento che dopo due anni di limitazioni dovute alla pandemia tornerà ad esprimersi in tutta la sua essenza.

A cominciare dalla tradizionale cerimonia commemorativa alle 9 al Giardino Inglese (ingresso su via Libertà), con la deposizione delle corone sulla lapide dei caduti di Cefalonia e dei fiori al cippo di Pompeo Colajanni. L'evento è organizzato dall'Anpi. A seguire, alle 10 è previsto il corteo della pace che da via Libertà si muoverà verso via Ruggero Settimo e arriverà in piazza Verdi, davanti alla scalinata del teatro Massimo.

Musei e mostre

Aperti oggi 25 Aprile i principali musei regionali. A Palermo è possibile visitare dalle 9 alle 13 a Palazzo Riso, la galleria regionale di Palazzo Abatellis, la casa dell'Annunciata di Antonello da Messina e l'Oratorio dei Bianchi alla Kalsa. Tra i musei regionali apre dalle 9 alle 13,30 anche il Salinas con il percorso che conduce alla statua della Dea Atena, arrivata dall'Acropoli di Atene.

Visite guidate al teatro Massimo dalle 9,30 alle 17,30 (ultimo ingresso alle 17), porte aperte anche allo Steri dove, dalle 9 alle 19, si può accedere alla sala riallestita che ospita il quadro della Vucciria di Renato Guttuso.

Alla pinacoteca di Villa Zito è visitabile dalle 9,30 alle 19,30 la nuova mostra di Emilio Isgrò sulle opere dantesche ispirate al "De Vulgari eloquentia".

Sagre e fiere

A Palermo si chiude oggi la settima edizione de "La Via dei librai", la fiera del libro organizzata lungo il Cassaro Alto a Palermo. In programma presentazioni, incontri, letture ad alta voce in strada con i gruppi di lettura e visite al rifugio antiaereo di corso Vittorio Emanuele dalle 10 alle 13 per gruppi di massimo 15 persone.

A Palermo, a Villa Filippina alcune ore di musica e cibo con l'ultima giornata della fiera del disco "Record Store Day" e la fiera gastronomica "Scinni".

In provincia, invece, torna dopo due anni la sagra del carciofo di Cerda, un evento ricco di appuntamenti con degustazioni, convegni ma anche musica. E poi un momento celebrativo alle 10,30, in piazza La Mantia, in occasione della Festa del 25 Aprile, i bersaglieri sfilano in strada.

