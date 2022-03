Pierpaolo Pretelli per qualche ora a Palermo con intermezzo di meusa e panelle

Qualche ora a Palermo per Pierpaolo Pretelli, l'ex gieffino compagno di Giulia Salemi. L'ex velino di Striscia è arrivato alle 13.30 per ripartire in serata, lo scorso sabato 12 marzo. Toccata e fuga, complice la promozione di un brand di moda uomo di cui è testimonial (Carlo Pignatelli) in un atelier di Palermo, Colet Sposi. Ne ha approfittato per firmare autografi e scattare gli immancabili selfie o girare i video per i più fortunati. «Questa è la prima volta a Palermo per me e trovo che la gente sia veramente calorosa», ha detto Pierpaolo, come riferisce Jessica Ienna, modella dello show room, che ha lavorato fianco a fianco con l'avvenente modello e anche promettente cantante, come ha svelato l'ultima edizione di Tale e Quale Show che lo ha visto fra i concorrenti più apprezzati.

Poche ore sì, ma in una città come Palermo l'aspetto culinario non poteva mancare. «A un certo punto gli ho chiesto: "Pierpaolo, scusa, ma tu non hai fame?". Mi ha detto di sì e l'ho portato in cucina, ha assaggiato sia il panino con la milza che quello con le panelle», racconta Jessica Ienna, che parla di una persona molto alla mano: «Non se la tira, non si allarga», scherza Jessica, che racconta pure di come a un certo punto abbia ricevuto con grande simpatia dei bambini orfani che erano stati portati all'evento proprio per abbracciarlo. «Si è interessato molto alla nostra città - conclude la modella palermitana -, ha voluto conoscere i nostri detti più popolari, ovviamente ci ha chiesto di insegnargli a dire bene m... Vabbè non lo dico, tanto avete capito!».

© Riproduzione riservata