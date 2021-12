Palermo, oggi al Capo sarà deposta una targa in memoria di Franco Franchi

Oggi - 9 dicembre - ricorrono 29 anni dalla morte di Franco Franchi, l’attore comico palermitano diventato celebre in coppia con il concittadino Ciccio Ingrassia. Per l’occasione stamattina un gruppo di amici del rione Monte di Pietà, al Capo, quartiere del centro storico di Palermo, dove nacque l’attore il 18 settembre 1928, deporrà una targa commemorativa nell’abitazione in cui visse la sua gioventù, in vicolo delle Api. L’idea della donazione è stata voluta da Gioacchino Tramuto, rappresentate dell’associazione per i festeggiamenti in onore di Santa Rosalia al Monte di Pietà e dal consigliere comunale e presidente della sesta commissione Attività produttive del Comune di Palermo Ottavio Zacco.

La cerimonia avrà inizio alle 10,30 e interverranno i figli dell’attore, Maria Letizia e Massimo Benenato, Giuseppe Li Causi, cultore della coppia comica Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, il giornalista e scrittore Antonio Fiasconaro, la direttrice dell’Accademia dei Piccoli Talenti Simona D’Angelo, il deputato regionale Edy Tamayo e Lino Zinna, sosia del cantante Domenico Modugno.

