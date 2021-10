Torna a Palermo la parata del Pride, testimonial Mimmo Lucano: 2 giorni di eventi, il programma

Dopo due anni di stop sabato 30 ottobre torna per le strade di Palermo la parata del Pride che ha come titolo "Fascisti tremate, le streghe sono tornate". Per l'edizione di quest'anno tra i testimonial la scelta è caduta su Mimmo Lucano, attivista ed ex sindaco di Riace. "Aderisco alle rivendicazioni e alle istanze del Palermo Pride - ha commentato - e ringrazio di cuore il Coordinamento per la vicinanza che ha voluto esprimermi".

Madrina e madrini di questa edizione sono invece Maria Di Carlo, la "ragazza di Corleone", Gino Campanella, tra i fondatori di Arcigay e compagno di vita di Massimo Milani con cui è unito civilmente da un anno e l'attore Massimo Verdastro: oltre a una strettissima relazione col Pride, a unirli è anche la vicinanza a Nino Gennaro, artista le cui parole sin dal 2010 attraversano il Palermo Pride.

La scelta del 30 ottobre per il corteo si lega al dibattito in Senato sul ddl Zan. "Davanti al nostro sangue il Parlamento preferisce girare la faccia", sottolinea il Coordinamento alla vigilia del village "Palermo Pride Suona" a Villa Filippina aperto da venerdì 29 a domenica 31 ottobre con musica, show e la lettura per bambini a cura di Libreria Dudi sabato mattina.

Il corteo prenderà il via dal Foro Italico alle 15, proseguirà poi su corso Vittorio Emanuele, via Roma e attraverso via Cavour raggiungerà via Pignatelli Aragona che conduce in piazza San Francesco di Paola dove i cancelli di Villa Filippina saranno aperti per ospitare la serata con inizio alle 19, orario di arrivo previsto, con gli interventi politici a cura del Coordinamento Palermo Pride. Il collegamento con Mimmo Lucano sarà da remoto, il sindaco di Riace è stato scelto come testimonial del 2021.

Pride, 2 giorni di eventi: il programma

Due giorni di eventi a villa Filippina nella cornice del Palermo Pride, è “Palermo Pride Suona – orgoglio in villa” che venerdì 29 ottobre è a ingresso gratuito e sabato 30 con un contributo di 2 eur con musica live, dibattiti, proiezioni e dj set.

Venerdì 29 (ingresso gratuito)

ore 19:00 aperitivo con RadioPopShock

ore 20:00 musica live con il cantautore Manfredi Messina

ore 21:00 Intervento del Palermo Pride

ore 22:00 musica live con i Gelardi al Limone

ore 23:00 chiusura con RadioPopShock

Sabato 30 (ingresso 2 euro)

ore 11:00, al planetario,“È un mio diritto”.

Letture ad alta voce con proiezione degli albi illustrati inclusivi di Giralangolo e Lo Stampatello Casa Editrice con Gisella Vitrano e Marcella Vaccarino per bambini dai 4 anni in su.

A cura di Libreria Dudi

ore 19.00 arrivo del Corteo del Palermo Pride 2021 “Fascisti tremate, le streghe sono tornate”

ore 19:30 Radio Popshock

ore 21:00 Intervento del Coordinamento del Palermo Pride

ore 21:30 Intervento in collegamento con Mimmo Lucano

ore 22:00 Palermo Pride Award a La Rappresentante di Lista

ore 22:30 Drag Show con Lady Greg

ore 23:00 Radio Pride

© Riproduzione riservata