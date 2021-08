Software e business, assegnate certificazioni SAS a studenti palermitani laureati in Statistica

Consegnati all'università di Palermo l'Academic open badge in data analysis ai laureati di un corso di laurea in Statistica. A rilasciarli è la SAS Institute, azienda leader nel Gartner magic quadrant per la Data science & machine learning platforms, per i Data integration tools, Business intelligence e analytics.

La SAS collabora con le più grandi aziende internazionali e locali, come IBM, Accenture, CISCO, HP, Deloitte e KPMG.

“Il certificato, in forma di Open badge, stabilisce le competenze dei nostri laureati nell’utilizzo del software SAS. Questa è una opportunità molto importante – dichiara il responsabile del corso di laurea per i rapporti con SAS, Giovanni Boscaino – perché sempre più aziende in Italia cercano laureati con una certificazione SAS".

