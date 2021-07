Un tour a Caccamo per scoprire le potenzialità turistiche della città del Castello

Associazioni e istituzioni a Caccamo hanno lavorato in sinergia per rafforzare la competitività del territorio nel settore turistico attraverso un tour educational voluto dall’assessore comunale al Turismo Patrizia Gangi, in collaborazione con la Proloco, presieduta da Giovanni Panzeca, la Società italiana protezione beni culturali (testimonial Giovanni Aglialoro) e le tante imprese della ricettività diffusa e del settore agro-alimentare, sotto il coordinamento del sindaco Nicasio Di Cola.

Un programma di escursioni, visite guidate, intrattenimento e laboratori dedicati alla preparazione dei dolci tipici (i taralli di Carnevale, i buccellati alle mandorle e il pane cena) e alle degustazioni delle specialità gastronomiche (carni, salsicce, grani antichi e vini) ha condotto gli ospiti, tra racconti e musica, in un percorso itinerante tra le viuzze e le scalinate del borgo storico, animate dagli artigiani e dalle associazioni culturali, sino ad arrivare al maestoso castello.

L’ultima serata del tour ha visto cittadini vestiti in abiti d’epoca, che al Castello hanno riproposto l’atmosfera medioevale per ricordare storia e tradizioni. Una rappresentazione storica a cura della Sipbc Onlus. La serata sotto il cielo stellato è stata impreziosita dalla musica di due artisti caccamesi, il maestro Domenico Guzzardo e la cantante Federica Neglia (nella foto qui sotto).

